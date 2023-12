臺灣期貨交易所18日盛大舉辦「美國費城半導體期貨上市慶祝典禮」,包括金管會副主委蕭翠玲、證期局副局長黃厚銘、期貨公會理事長陳佩君、芝加哥商業交易所(CME)資深總監Ms. Minah Kim、那斯達克交易所(Nasdaq)亞太區指數授權業務負責人Ms. Joyce Ip以及期貨商、證券商董事長及總經理等近百位貴賓親臨祝賀,冠蓋雲集。

上市典禮在台灣傳統藝術文化「台灣街舞」鐵四帝文化藝術創意團隊精彩演出下揭開序幕,並由貴賓共同推動儀式推桿,成功點亮上市成功燈光,代表主管機關、期交所、期貨業者及國際交易所,齊心協力推動臺灣期貨市場邁向國際,提供更豐富多元的商品線及交易避險管道。CME及Nasdaq高層主管也透過錄影方式向期交所表達祝賀之意。

金管會副主委蕭翠玲致詞表示,金管會在期貨市場的政策作為,就是推動多元商品發展,強化國際合作。金管會發佈的資本市場藍圖策略之一便是鼓勵金融創新及多元金融商品發展,希望打造一個公平、效率、創新開放、多元化與國際化的資本市場。費城是《美國獨立宣言》簽署的地方,宣言起草者,美國第三任總統湯瑪士·傑弗遜(Thomas Jefferson)曾說:"I like the dreams of the future better than the history of the past."(比起緬懷歷史,更愛致力未來夢想)。未來在面臨各項挑戰下,主管機關與期貨業者共同致力讓期貨市場創新成長,打造更完善、更便利、更國際化的期貨市場,提升我國金融市場環境。

期交所董事長吳自心致詞時表示,今年FIA Boca會議期間,主管機關率領期交所及期貨公會,共同向CME及Nasdaq主管爭取授權於臺灣上市美國費城半導體期貨。期交所經過多月來的努力,終於獲主管機關同意於年底掛牌上市,也希望這項商品能在臺灣落地生根,發光發亮。期交所也會在未來持續於期貨市場提供更好更有效的服務,讓交易人有充分的交易避險管道。

另外在新制度方面,期交所18日開始把個股選擇權納入動態價格穩定措施,成為亞洲第一個全部商品皆適用動態價格穩定措施的期貨交易所,強化市場價格穩定。期交所亦同步擴大鉅額交易適用商品,將鉅額交易制度推行至電子、金融等指數商品,提供大額交易人處理鉅額部位的管道,並自12月21日起調整個股選擇權履約價格間距,滿足市場需求。