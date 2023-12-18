臺灣指數公司人今（18）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」2023 年第2次成份股定期審核結果。成份股新增東元（1504）等8檔，同時刪除佳世達（2352）等8檔。成份股納入和刪除之變動自今日盤後生效。
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數為群益台灣精選高息00919 ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為578億元，較去年底的198億元大增。
此次臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數成份股納入8檔包括：1504東元、1722台肥、2211長榮鋼、2886兆豐金、2891中信金、3005神基、5483中美晶、5904寶雅等。
成份股刪除8檔包括：2352佳世達、2382廣達、2609陽明、2615萬海、3702大聯大、4961天鈺、8046南電、9802鈺齊-KY等。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：