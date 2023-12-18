臺灣指數公司人今（18）日公布「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」2023 年第2次成份股定期審核結果。成份股新增東元（1504）等8檔，同時刪除佳世達（2352）等8檔。成份股納入和刪除之變動自今日盤後生效。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數為群益台灣精選高息00919 ETF所追蹤的指數，到11月底止，基金規模為578億元，較去年底的198億元大增。

此次臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數成份股納入8檔包括：1504東元、1722台肥、2211長榮鋼、2886兆豐金、2891中信金、3005神基、5483中美晶、5904寶雅等。

成份股刪除8檔包括：2352佳世達、2382廣達、2609陽明、2615萬海、3702大聯大、4961天鈺、8046南電、9802鈺齊-KY等。