00919（群益台安精選高息）、00900（富邦特選高股息30）及00713（元大台灣高息低波）成分股開獎，00919果不其然剔除廣達、佳世達、陽明等8檔成分股，新納入東元、台肥、兆豐金等8檔；而00900則是在30檔成分股中大換血20檔，比例高達2/3；00713則從50檔中換掉13檔，比例將近1/4。

上周《旺得富》獨家揭露00919大賣陽明、萬海、廣達等個股，且幾乎清空大聯大，僅剩下1張，果然今（12/18）公布成分股替換，00919除刪除廣達、陽明、萬海、大聯大外，還淘汰掉佳世達、天鈺、南電及鈺齊-KY；新加入的成分股則包含東元、長榮鋼、兆豐金、中信金、台肥、神基、中美晶及寶雅。

至於00713追蹤的台灣指數公司特選高股息低波動股價指數，刪除包含廣達、亞泥、彰銀、京城銀、兆豐金、文曄、欣興、大聯大、中磊、遠雄、復盛應用、南電及可寧衛；新納入的則包含鴻海、台郡、台表科、洋基工程、至上、寶成、可成、榮運、元大金、統一超、南寶、臻鼎-KY、精成科。

至於每次都會大換血的00900，則剔除20檔個股，包含亞泥、統一、中鋼、大成鋼、光寶科、華邦電、佳世達、微星、瑞昱、廣達、台光電、永豐金、潤泰全、大聯大、新唐、力成、長科*、力積電、豐泰、巨大。新納入的則包含大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、聯電、鴻海、台積電、漢唐、義隆、長榮、慧洋-KY、神基、聯詠、智易、家登、材料-KY、和碩、譜瑞-KY、頎邦及瑞儀。

綜合整理3大ETF踢掉的成分股中都有廣達及大聯大。對於00919換股，網友整體評價不差，誇讚「假AI終於拿掉了」、「長榮鋼Yes」、「選東元不錯」、「台肥包租公、穩穩賺」、「中美晶穩到爆」。不過也有認為「寶雅現金殖利率只有3.5%左右吧…怪怪」、「1元金買在28，要確定欸」。

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