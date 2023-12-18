餐飲股再添新軍，築間餐飲集團（7723）預計21日登錄興櫃戰略新板、每股參考價160元，明年1月2日掛牌興櫃。集團現有5個餐飲品牌、166家連鎖門店，年底前再增12家，總店數達178家。築間今年前11月累計營收52.5億元，2024年目標展店50家並啟動海外展店計畫，法人預期，築間2024年可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年會達百億元規模。
展望後市，築間董事長林楷傑18日表示，築間在紅海中展現韌性與競爭力並在防疫期間通過市場考驗，2024年起集團將採「類直營加盟」策略，兼顧品質與效率以多品牌、多業態加速擴大市占，在一、二線城市的蛋黃與蛋白區同步插旗。同時除擅長的鍋物外，經營觸角將持續向燒肉、韓式料理、酸菜魚與中平價牛排市場延伸擴張。
林楷傑表示，築間集團品牌發展策略是以滿足消費習性與市場趨勢為主軸，集團立足外食新場則具備三大競爭優勢：一、集團全品牌營業時間自上午11點起至凌晨4點，連續17小時不間斷，如今已穩坐「深夜食堂第一品牌」與「宵夜霸主」地位。二、以吃到飽自助吧提供主餐以外的食品讓食客自由取用。三、洞察並抓緊規模5000億的單身經濟商機，提供個人式套餐滿足消費者需求。
築間2022年營收營收43.4億元，稅後淨利3.1億元，EPS 8.74元。2023年上半年營收28.14億元、年增49.82％，歸屬母公司稅後淨利2.01億元、年增達近1.75倍，每股盈餘（EPS）5.05元。前10月自結合併營收48.17億元、稅後淨利3.48億元，已超越2022全年43.43億元、3.11億元紀錄，每股盈餘8.53元。法人預期，築間2023年全年營收有望達60億元，EPS可望上看10元。
目前築間旗下品牌有：「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「本格燒肉」、「有之和牛」與繪馬別邸」。除既有品牌持續拓點展店，築間也積極發展中價位新品牌，其中「築間酸菜魚」，首店預計22日開幕，2024年目標展店30家。韓國烤肉「紫木槿」首店24日在台中公益路開幕。集團也啟動海外展店計畫，明年1月於銅鑼灣開出「築間酸菜魚」，第三季「築間幸福鍋物」進軍日本市場。此外，築間日前也與日本Torori天使蕨餅簽約，預計明年元旦於台北開出日本Torori天使蕨餅海外首家分店。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：