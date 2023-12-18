餐飲股再添新軍，築間餐飲集團（7723）預計21日登錄興櫃戰略新板、每股參考價160元，明年1月2日掛牌興櫃。集團現有5個餐飲品牌、166家連鎖門店，年底前再增12家，總店數達178家。築間今年前11月累計營收52.5億元，2024年目標展店50家並啟動海外展店計畫，法人預期，築間2024年可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30％，2025年會達百億元規模。

展望後市，築間董事長林楷傑18日表示，築間在紅海中展現韌性與競爭力並在防疫期間通過市場考驗，2024年起集團將採「類直營加盟」策略，兼顧品質與效率以多品牌、多業態加速擴大市占，在一、二線城市的蛋黃與蛋白區同步插旗。同時除擅長的鍋物外，經營觸角將持續向燒肉、韓式料理、酸菜魚與中平價牛排市場延伸擴張。

林楷傑表示，築間集團品牌發展策略是以滿足消費習性與市場趨勢為主軸，集團立足外食新場則具備三大競爭優勢：一、集團全品牌營業時間自上午11點起至凌晨4點，連續17小時不間斷，如今已穩坐「深夜食堂第一品牌」與「宵夜霸主」地位。二、以吃到飽自助吧提供主餐以外的食品讓食客自由取用。三、洞察並抓緊規模5000億的單身經濟商機，提供個人式套餐滿足消費者需求。

築間2022年營收營收43.4億元，稅後淨利3.1億元，EPS 8.74元。2023年上半年營收28.14億元、年增49.82％，歸屬母公司稅後淨利2.01億元、年增達近1.75倍，每股盈餘（EPS）5.05元。前10月自結合併營收48.17億元、稅後淨利3.48億元，已超越2022全年43.43億元、3.11億元紀錄，每股盈餘8.53元。法人預期，築間2023年全年營收有望達60億元，EPS可望上看10元。

目前築間旗下品牌有：「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「本格燒肉」、「有之和牛」與繪馬別邸」。除既有品牌持續拓點展店，築間也積極發展中價位新品牌，其中「築間酸菜魚」，首店預計22日開幕，2024年目標展店30家。韓國烤肉「紫木槿」首店24日在台中公益路開幕。集團也啟動海外展店計畫，明年1月於銅鑼灣開出「築間酸菜魚」，第三季「築間幸福鍋物」進軍日本市場。此外，築間日前也與日本Torori天使蕨餅簽約，預計明年元旦於台北開出日本Torori天使蕨餅海外首家分店。