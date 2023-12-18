臺灣指數公司（18）日 公布「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」2023年第2次成分股定期審核結果。成份股新增鴻海（2317）等13檔，並刪除亞泥（1102）等13檔，成份股納入和刪除之變動已於今日盤後生效。

臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數為00713元大台灣高息低波ETF所追蹤的成分股，近來基金規模一路扶搖直上，到11月底為481億元，去年底則僅有150億餘元，一年內翻了2倍以上

此次00713成分股納入13檔包括：2317鴻海、2474可成、2607榮運、2885元大金、2912統一超、4766南寶、4958臻鼎-KY、6191精成科、6269台郡、6278台表科、6691洋基工程、8112至上、9904寶成等。

成分股刪除13檔包括：1102亞泥、2382廣達、2801彰銀、2809京城銀、2886兆豐金、3036文曄、3037欣興、3702大聯大、5388中磊、5522遠雄、6670復盛應用、8046南電、8422可寧衛等。

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