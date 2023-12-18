香港特首李家超18日在北京向大陸領導人述職，不僅與國家主席習近平會面，國務院總理李強亦在現場，是香港特首首度同時向國家主席、國務院總理述職。習近平表示，香港「一國兩制」、資本主意、生活方式會保持、長期不變。

李家超向習近平等人報告香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。習近平表示，一年來，李家超帶領政府敢於擔當，善作善成，堅定維護國家安全，重塑區議會制度，順利完成換屆選舉；推動香港走出疫情，迎來整體性復甦；不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題；鞏固了香港由亂到治的大勢，促進邁進由治及興。中央充分肯定李家超和特區政府的工作。

習近平表示，中央長期堅持「一國兩制」方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展。他相信，一國兩制的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。

李家超表示，過去一年，經濟活動恢復常態，社會大局穩定，立法會恢復理性運作，區議會選舉圓滿完成，特區政府重視團結建設，以結果為目標。