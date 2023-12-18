為加強國土保安及森林資源巡護，有「森林護衛隊」之稱的林業及自然保育署森林護管員2024年度甄試於18日放榜，總計錄取43人，明年1月起將成為守護山林的生力軍。
本次招考到考149人錄取43人，錄取率28.86％；錄取的43位新進人員，平均年齡33.9歲，最年長53歲，最年輕21歲，25歲以下者有14人，約占錄取人員32.56％；學歷分布，大學以上者34人，占錄取人數79.07％；具原住民身份者16人，占錄取人數37.21％；女性錄取人數則為11人，占25.58％；彰顯森林護管員組成的多元性。
林業保育署說明，本甄試是由該署統一命題，相關作業程序及規模比照國家考試，試務工作則由各出缺地區分署設置甄試委員會規劃辦理。甄試分為實地測驗、筆試與口試，12月16日先舉行實地測驗，包含騎乘循環檔普通重型機車及1,500公尺負重跑走；通過者，才能取得參加次日筆試與口試資格。
林業保育署表示，配合森林護管員執行勤務體力與耐力需求，從2023年度甄試開始，術科測驗「負重跑走」，自行負重20公斤背包（可背、抱、扛、提）之通過標準，由「男生於8分30秒內、女生於9分30秒內走完或跑完1,000公尺」調整為「男生於12分內、女生於13分30秒內走完或跑完1,500公尺」，難度雖大為提高，但本次到考149人中，仍有125人通過測驗，占83.89％，而錄取的考生中，有僅花7分47秒就通過測驗者，可見大部分考生的體力與耐力均符合森林護管業務需求；而筆試試題除了《森林法》及《野生動物保育法》等主要相關業務法規外，亦包含專業與實務知能命題，並納入《原住民族基本法》與原住民族傳統文化等內容，以強化森林護管員對原住民族的理解及夥伴關係建立。
林業保育署指出，行政院於2020年7月核定提高森林護管員待遇，新進人員起薪提高為31,130元，並可依年終考核結果逐級晉升報酬，每月薪資最高將可達46,695元；根據工作地點，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；另如執行森林火災救火、夜間埋伏攔查及山域事故救援等高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費。
這次錄取人員將於2024年1月8日統一報到，為使新進森林護管員儘速熟悉工作內容，林業保育署規劃一個月的專業與實務訓練，未來新進人員將與資深護管員並肩從事第一線森林巡護工作，執行森林資源經營管理、保育與查緝盜伐濫墾等國土保安工作。
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