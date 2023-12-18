市場追求淨零碳排，政府、企業競相投資潔淨能源、水資源與回收再利用循環經濟設施，這些符合ESG環境保護、低碳及永續經營規範的各項工程已成市場新商機，除中鼎、崑鼎、欣達環工等以綠色工程為主的統包營造廠外，就連傳統以住宅新建、公共工程、廠辦建案為主的新亞建、達欣工、皇昌、工信工程等傳統營造廠也爭相投入爭取。

欣陸投控旗下的欣達環工，主要以水處理及水資源回收再利用等工程承攬為主。近五年來，業績已成長了數倍之多。

以公共工程承攬為主的新亞建，近年來在ESG工程案量增加下，也完成了台北近郊污水下水道建設計畫標案。在建工程中，也有中油台中三期計畫液化天然氣儲槽興建統包工程等。

為爭取ESG工程，皇昌配合能源轉型，自購船機，掌握先機，取得得標利基。目前手中已有中油桃園觀塘第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程，以及觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程。

市場指出，皇昌因承攬了這些海事工程，讓公司的營業毛利率及獲利能力雙雙提升。

科技廠辦建案占營收60％上下的達欣工，手中案量還有住宅、公共工程等。在水資源再利用、循環經濟風行下，達欣工也承攬了台中商銀總部建築工程地下水資源再利用。

之前捷運、道路及橋樑占營收百分之百的工信工程，在國內營造承攬標案如水資源、循環經濟、潔淨能源等ESG案量大量增加下，也取得了台中電廠新建燃氣機組計畫循環水系統新建工程。