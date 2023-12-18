為推動金融知識普及，金管會從2006年開始推動「金融知識普及工作推動計畫」、每期三年已執行18年。金管會18日發布第七期推動計畫（2024年至2026年），三大重點目標包括：「增進民眾對金融市場及服務的認識」、「提升民眾金融素養」、「協助民眾建立正確金融消費觀念，減少金融消費糾紛，並預防金融犯罪及剝削」。

金管會表示，18年來除不斷推陳出新各項金融知識宣導活動種類，促進不同年齡層、不同類型消費者對金融市場的了解外，並邀集周邊單位成立金融教育推動小組，共同推廣；截至2023年9月底，第六期推動計畫（2021年至2023年）已辦理2萬餘場金融知識宣導活動，逾137萬人次參加，且以今年度公布的教育成果專刊顯示，受眾滿意度高達九成五。

金管會指出，第七期的目標包括：一、增進民眾對金融市場及服務的認識，提升金融消費者福祉，落實普惠金融的精神。二、提升民眾金融素養，形塑負責任的金融消費文化，促進金融市場健全發展。三、協助民眾建立正確金融消費觀念，保障消費者權益、減少金融消費糾紛，並預防金融犯罪及剝削。

第七期推動計畫的最大特色是擴大金融機構參與金融教育，藉由規劃獎勵、甄選及提供誘因等措施，擴大金融教育推動量能。金管會指出，會擴大辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」分階段導入課程媒合及管理資訊系統及調整相關獎勵機制，提升金融機構參與程度及媒合效率，並鼓勵民間團體多加利用宣導管道，將金融教育拓展至更多有需要的族群。

還會持續辦理金融教育優良案件甄選活動，並舉辦金融教育頒獎典禮，表揚對金融教育有傑出貢獻的單位或人員，引領更多金融業資源投入金融教育。並鼓勵金融教育推動小組成員與金融機構共同合作推動金融教育，金融機構可將合作成果，作為永續金融評鑑的加分項目，增加金融機構參與誘因。

金管會今年會深化與地方政府合作，藉由每年巡迴與縣市政府共同舉辦2場金融服務愛心公益嘉年華活動的機會，深化與地方政府合作，還會積極參加國際組織舉辦的金融教育相關活動外，並規劃參與經濟合作暨發展組織（OECD）的「成人金融素養國際調查」，亦會藉由數位課程、廣播、社群網站及影音網站等多元創新的管道推廣金融教育，提升宣導廣度及深度，有效打破地域、時間及空間的限制。

金管會表示，未來3年將積極落實推動第七期推動計畫，持續整合金管會及各金融周邊機構等資源共同推動金融教育與知識宣導活動，以多樣化的管道與宣導方式，積極提升民眾金融素養，以有效提高消費者自主權益的保護，促進金融市場健全發展。