全球品牌服飾及飲料廠持續提升供應鏈回收再利用材質採購比例，國內紡纖廠持續提升綠色產品。遠東新(1402)定下目標，未來五年，綠色產品占生產事業營收每年都要以2位數成長。新纖(1409)在泰國新廠11月投產後，原固聚酯粒營收有25％到30％來自綠色產品，已拉高到50％。
至於聚酯纖維絲廠力麗(1444)，在打入蘋果供應鏈後，近二年可回收綠色產品比例都以15-20％的比例在增加；加工絲及尼龍廠集盛(1455)希望藉舊衣回收、廢棄尼龍絲等回收品，在3年內，把綠色產品占營收比重拉高到20％。
遠東新2020年的綠色產品占生產事業營收328億元、2021年達384億元、2022年為460億元。
遠東新指出，在全球品牌廠對再生產品需求提升下，集團對綠色產品的生產近三年也從每年17％上下，加快速度19％。
市場預估，在美國、日本、台灣、越南產線擴充的助力下，遠東新今、明二年綠色產品都會20％以上的成長幅度增加。
2022年，新纖固聚酯粒的營收中有25-30％來自綠色產品。在客戶需求增加下，今年10月，在台灣新增1.8萬噸的再生聚酯產能。今年11月旗下泰國新廠正式投產，年產量可達21萬公噸，加 上台灣廠年產能約3萬公噸，大幅提升再生聚酯領域實力。
近二年力麗的可回收聚酯產品，已成為利主要來源，以今年來看，提供給3C類產品的環保聚酯纖維等綠色產品，獲利已經占本業獲利約一半。
集盛目前綠色產品包括回收寶特瓶聚酯粒，年產量約4,600噸、回收尼龍及回收漁網製成的尼龍粒，年產約550噸。
為順應全球減碳趨勢，加強綠色產品銷售，滿足客戶需求，集盛持續擴展綠色產品，包含舊衣回收、瓶片、廢棄尼龍絲等回收品，目標從目前的7％，至2025年，綠色產品占營收比重可達20％。
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