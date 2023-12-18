農業部獸醫研究所首度於中國大陸入境旅客攜入之豬肉製品中檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。一種為大陸自2018年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒。此重組病毒目前於中國引發嚴重疫情。

獸醫研究所表示，自2018年自大陸爆發非洲豬瘟疫情後即啟動邊境查獲非法肉製品之檢測，此次首度於來自大陸入境旅客非法攜入香脆腸中同時檢出兩種不同基因型之非洲豬瘟病毒。

一種為大陸自2018年起流行至今之傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒。此新型重組病毒是中國於疫情爆發後自葡萄牙引入欲作為疫苗之低毒力第1基因型病毒，爾後與傳統第2型病毒發生基因重組產生之全新病毒。

大陸於2022年首次證實新型病毒案例，之後於江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現。實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性，依文獻記載，現今以第2基因去除毒力基因之疫苗均已證實無法防範新型非洲豬瘟病毒。目前中國地區均傳出此新型病毒所引發之嚴重疫情，若一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情。

獸醫研究所說明，截至12月15日止，共檢驗1,733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自大陸的檢體高達1,374件，佔比達79.3％，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4％（171件），與2021與2022年度邊境大陸肉製品陽性率9.9％與11.8％相比顯有增高之趨勢，顯示大陸非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，無緩和之跡象。