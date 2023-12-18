為提供投資人掌握2024年投資新方向，贏在起跑點，群益金鼎證券11／22領先同業舉辦「2024畫龍點金 股市躍龍門 全球展望說明會」。

爾後，群益證攜手群益投顧和國泰、統一、富邦投信及財經專家賴憲政、阮慕驊、股市隱者等人，在11～14日於高雄、台北、台中、台南、新竹舉辦五場「2024全球投資論壇」全台巡迴免費講座，分別從台股、海外股市及固定收益等方面深入剖析。

時值美債利率大跌、美股大漲及資金回流新興市場帶動台股大幅反彈之際，每一場投資論壇獲得全台投資人熱情參與及響應，群益證以最領先、最快速度幫助投資人掌握龍年理財先機。

群益證全台巡迴「2024全球投資論壇」中，群益投顧總經理范振鴻以其深厚的總經研究功力，針對充斥市場看空美國經濟及美國股市的空頭訛語，逐一擊破，推導出2024年美國經濟將迎來Goldilocks Economy（金髮女孩經濟），即經濟不慍不火、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定，在2024～2025年企業獲利兩位數增長的加持之下，預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高。

美債也在升息見頂、未來可望降息情況下，走向多頭，建議投資人短期可以先鎖定短天期或兩年期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益，而後再將資金逐漸轉向中長期公債，因為若是聯準會如預期降息，將可以賺取更高的資本利得。

此外，美元不再獨強則有利資金回流新興股市，科技權重居高的台股為最大受惠市場之一，2024美台都有總統大選，從歷史經驗來看，通常選前三個月開始上漲，2023年第四季常常是台股作夢行情一直延續漲到2024年第一季。

預估2024年1月大選後回檔測試低點，第二季止穩，隨後將迎來降息循環啟動、企業獲利將逐季轉強，帶動台股逐季緩漲。

參與投資講座的投信也看好日本及印度股市。在日股方面，美中大國對抗有助日本製造業發展，解封消費旅遊則有利服務業持續復甦，投資及消費穩健增長為看好日股之最大後盾；此外，受惠於美中角力下供應鏈重組之商機及人口紅利的長期內需動能，印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。

除講座中專業的分析觀點外，群益金鼎證券今年更以「極速、極簡、極聰明」作為群益整體數位服務的戰略主軸，群益始終提供「以人為本的貼心服務」。

如同甫獲亞洲企業商會（EnterpriseAsia）國際創新獎（International Innovation Awards）及2023數位創新獎的群益一戶通「CAPITAL Pay」，以消費者的角度出發，就像支付款項用各種Pay一樣 ，一鍵即可支付在群益交易的各種金融商品費用，達成「極簡」的目標。

群益也邀請所有投資人一同加入「極速、極簡、極聰明」的投資行列，在資本市場獲利致勝。您不能錯過的本年度最後壓軸的新北場投資講座，預計於29日假新北市政府5樓507會議廳舉辦。