高雄房市明年不看壞，今年11月高雄全境申報開工的總銷金額衝高至353.29億元，創下今年的單月最高推案量，累計今年前11月推案總銷約1,871億元，仍比去年同期的2,893億元，年減約35％，推案仍以2房和3房為主，兼顧總價和首購。
高雄市不動產開發公會和大高雄不動產開發公會指出，包括大樓和透天建案，高雄全境申報開工案量共有48案，總銷總額估計約353.29億元，其中，大樓28案，共有2,314戶，主要是2房和3房產品，各有1,041戶和1,081戶。
2公會18日表示，高雄全境今年11月申報開工的推案總銷金額353.29億元，是今年單月的最高推案紀錄，累計今年前11月總銷約1,871.52億元，比去年同期的2,893.77億元，年減約35.32％。
高雄全境11月總銷爆量，主要原因是有三大建案推出，其中，「京成」建設位於亞灣「特貿六」的住宅大樓建案，總銷約60億元，共有450戶，京城建設集團表示，該案是大股東個人持有。
第二高總銷的是中德建設位於楠海路援中段的15樓建案，共有362戶，總銷40億元，第三高總銷金城建設位於鼓山區青海路的27層建案，129戶，總銷約32億元。
公會說，由於近來房價每坪單價相對高，而首購的剛需市場持續存在，因此，11月的三大建案，推出的產品，還是以2房和3房產品為主。
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