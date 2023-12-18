美國雖然號稱「汽車王國」，但根據美國消費權威媒體《消費者報告》（Consumer Reports）近期公布的汽車可靠性排名，竟然完全沒有一家美國品牌晉身前10，就連受到熱烈追捧的特斯拉也僅排名第14。
美國《消費者報告》近日公布的2023年汽車可靠性排名，是依據2000年至2023年車型，以及部分早期推出的2024年車型，共計33萬輛汽車的數據。前10大可靠車型均為亞洲或歐洲汽車品牌。
豐田旗下豪華車品牌Lexus以79分高居第一，豐田則以76分居次，第3至第10名分別為BMW MINI（71分）、本田Acura（70分）、本田（70分）、速霸陸（69分）、馬自達（67分）、保時捷（66分）、BMW（64分）與起亞（61分）。
從品牌來看，亞洲車廠的平均得分最高，有63分，歐洲車廠平均得分為46分，美國車廠只有39分。可靠性得分最高的美國車廠是通用旗下的別克，排名第12，得分為55分。
特斯拉雖然已成為不少人眼中電動車的代名詞，但可靠性得分僅為48分。報告中指出，特斯拉的動力系統確實比傳統車廠的車款表現更好，可是車身與內裝等方面得分較低。
儘管現在不少車主會以電動車為優先考量，但這份報告顯示，不論電動車或混和動力車的可靠性都遠遜於傳統汽油動力車，恐讓消費者放緩購買電動車的步伐。《消費者報告》汽車測試資深總監Jake Fisher表示，「購買一輛可靠的汽車是避免汽車在保固期內維修不便的好方法，也是隨著時間的推移節省車輛持有成本的明智方法」。
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