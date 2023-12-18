台灣港務公司台中港務分公司18日宣布，亞果遊艇（7566）集團獲得台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃經營商港設施案的最優投資人資格，亞果遊艇18日同步重訊指出，將斥資10億元，在59,035平方公尺的陸域面積、以及48,763平方公尺的水域面積，打造一座集結遊艇休憩、海洋教育及藝術親子遊樂機能三位一體的「台中國際遊艇港」。

亞果遊艇指出，「台中國際遊艇港」位於台中港區三井OUTLET旁，現為台中港20A、20B 碼頭水域、碼頭腹地及後線土地，基地相較於傳統的遊艇碼頭，無論規模或內容都更令人矚目，預計規劃80席泊位的國際遊艇碼頭。

亞果說，台中遊艇碼頭設備將採用浮動式擋浪堤、浮動碼頭系統-耐用環保材質、並建置岸水電系統-智慧雲端水電樁、船艇岸置場、遊艇大街（餐飲、遊艇相關產業）、遊艇旅館（公寓式酒店）、遊艇俱樂部／海洋學院及室內樂園（親子室內樂園）等全新設施，提供遊艇停泊及休憩、餐飲、住宿及零售服務及海洋休閒教育訓練等服務。

亞果遊艇表示，「台中國際遊艇港」將與鄰近三井OUTLET的零售餐飲機能結合，融合遊艇休閒、海洋教育、藝術親子遊憩、遊艇碼頭服務等多元服務機能，除了希望讓市民及遊客享有多樣化的海陸休閒體驗，也希望透過不同商業機能的疊加效益，串聯台中港豐富的遊憩資源，建立中台灣遊艇觀光門戶的形象，打造國際遊艇門戶，實現與國際接軌的目標。

亞果說，該計畫開發總面積約107,798平方公尺（陸域面積 59,035平方公尺，水域面積 48,763平方公尺），亞果預計投入開發成本逾10億元，預估開發期程約5年，擁有30年租賃期（得優先續約20年）。

另外，今年由交通部舉辦的招商大會，總共釋出了94件重大建設採購案，其中，亞果遊艇集團榮獲投資貢獻獎（高雄愛河灣遊艇碼頭）。