投組表現：
新鋼（2032）表現最佳，16日股價亮燈漲停，股價收盤創今年來新高，後市仍有上漲空間。
邑錡（7402）表現最差，16日股價下跌1.81％，股價在半年線附近留下長下影線，反彈可期。
盤勢預測：
台股大盤狹幅整理，終場下跌21.84點，跌幅0.12％，收在17,652.03點，成交量3218.47億元。
類股方面，航運業表現最佳，漲幅2.41％，汽車表現最差，跌幅1.94％，權值股台積電平盤，收在585元。聯發科下跌7元，跌幅0.7％，收在989元。
展望後市，台股大盤在五日均線附近獲得支撐，日線收小紅K並留下下影線，預期將以碎步小跑方式向上攻堅，12月底18,000點的目標沒有改變。櫃買指數今日跌幅遠高於大盤，且以黑K作收，代表近期中小型股受到內資資金打壓，百達-KY、立衛、瀚宇博、M31、東陽、寶徠跌幅均超過6％以上，隨時都有被套牢的風險。選股方面，除提前告知的燁興、新鋼、華義漲停外，鋼鐵業的海光、新光鋼、威致及中鴻可特別留意。
投組表現：
新鋼（2032）表現最佳：價漲量增，報價上漲利多持續發酵。
邑錡（7402）表現最差：受大盤影響，股價開高拉回，但籌碼結構完整，後市可期。
盤勢預測：
大盤今日小幅震盪，終場下跌21點，收在17,652點，成交量3,218億元，類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅2.46％，汽車類股表現最差，跌幅1.75％。權值股方面，台積電維持平盤，收在585元。聯發科下跌7元，跌幅0.7％，收在989元。
展望後市，上周我提到大盤創高後伴隨而來的是外資的放假，那便會開始量縮震盪，這情況預期會維持到年底，外資11月買超台股三千多億，在市場預期不再升息的背景下，我相信元月時外資便會繼續持續買超台股，多頭市場看撐不看壓，在月均線沒有跌破之前，有拉回都是做多的好時機。選股上，內資會選擇低基期且有漲價題材的類股，像鋼鐵、航運；投信新買超的族群類股，在十二月結帳的機率較低，漲勢會比較有續航力。
投組表現：
華義（3086）表現最佳，遊戲股旺季加持，搭配股權之爭想像題材，表現強勢。
威宏-KY（3527）表現最差，創高後稍見賣壓，航班問題影響出貨狀況，但多方趨勢不改。
盤勢預測：
周一台股量縮震盪，資金輪動迅速，搭配電子成交比重降至60％以上，盤中一度跌破17,600點整數大關，所幸台幣轉升，大型權值股盤中出現買盤，尾盤指數跌幅收斂。
周一資金轉向傳產族群點火，航運族群受惠紅海停航消息，航運成交比重來到14％以上，當中長榮、陽明、台驊投控盤中大漲創高。鋼鐵族群則是受惠報價上揚，盤中仍有3檔亮燈漲停。另因為周五碳權交易所正式開始交易，盤中碳權概念股如華紙、倍力、農林、與叡揚等整齊上攻。搭配寒流與中國疫情題材，防疫概念股中恆大、美德醫、康那香與松瑞藥發動大漲。
本周歐美系外資進入休假模式，盤面轉由內資主導，留意短線族群輪動過快，周二關注鋼鐵股隔日沖賣壓，與周三總統大選辯論登場，相關政策題材股如碳權、綠能、生技與軍工股表現。高價股則留意投信近期換股方向，短線電子族群稍見獲利賣壓，整體缺乏持續創高的主流族群。
投組表現：
華義（3086）表現最佳， 為遊戲類股受惠寒假，農曆年旺季效應加持，大多年底常勝軍。
上銀（2049）表現最差，雖然明年景氣不明，但是對工具機而言有機會贏來訂單成長。
盤勢看法：
儘管受惠美國聯準會（Fed）偏鴿派下，費城半導體指數創新高，而台股今天以航運、鋼鐵表現較佳，加上Fed按示明年降息，將有利台股多方氣勢，在成交量擴增下，有利後市發展。 未來只要成交量不大幅增加前，應該是溫和格局。
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