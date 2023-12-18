為支持台灣生物多樣性發展，玉山金控宣布將連續5年贊助並共同參與中華民國野鳥學會「台灣新年數鳥嘉年華」活動，並由玉山永續長張綸宇帶領志工至貢寮體驗記錄賞鳥、數鳥過程，透過親自上傳鳥類數據，為公民科學、生態紀錄盡一份心力。
玉山永續長張綸宇強調，就如同衡量溫室氣體需要盤查碳排量，決定是否自然正成長的第一步，需要蒐集生物在同一時期、同一地點的長時間觀察資料，這是龐大的工程，需要更多公民科學的力量。對於生物議題，玉山長期投入環境永續及生態保育，聚焦「物種保育、棲地維護」，除了支持台灣黑熊、蝴蝶、海龜等物種保育，更連續9年推動「玉山瓦拉米」計畫，鼓勵當地農民從事有機耕作，讓糧食生產過程也能保育生態，協助推廣生態保育及自然環境的重要性。
台灣新年數鳥嘉年華是由中華民國野鳥學會、台北市野鳥學會、高雄市野鳥學會及農業部生物多樣性研究所合力舉辦，號召上千名的志工，於每年冬季記錄台灣鳥類的數量變化，是台灣最大型的鳥類公民科學活動，也是記錄台灣冬季候鳥變化的重要資料來源。2024年新年數鳥嘉年華是第十一年舉行，調查期間為2023年12月16日至2024年1月7日，相關成果也將於年度報告中揭露。該數鳥活動的概念，仿效自100多年前北美的聖誕節鳥類調查，透過公民參與賞鳥活動的紀錄，可適當反映冬季的整體鳥類狀態和變遷。
玉山志工此次參與田寮洋賞鳥體驗行程，田寮洋鄰近田地、草澤、水塘，有豐富的生態資源，此行沿途觀賞到多種水鳥、候鳥。根據鳥友們長年累計的紀錄，田寮洋至少記錄到超過350種鳥類，也是數鳥嘉年華的170個樣區中，鳥類種類最豐富的地區之一。志工們非常感佩鳥會長期協助推廣生態保育，並投入台灣鳥類觀察活動，讓台灣留下非常豐富的生物數據供專家進行分析。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：