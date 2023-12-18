遠傳守護山友不鬆懈，於2015年啟動「加山計畫」，去年5月首度攜手新北市政府觀光旅遊局，針對鄰近新北市熱門親子登山步道「微笑山線」，進行網路訊號量測優化，今年6月起再度前進「微笑山線」13條熱門親子登山步道，沿步道增設176處可通訊告示牌，去年共計設置263處可通訊告示牌。

新北市「微笑山線」強調全齡樂遊，特別適合親子同行，是一條串聯樹林、鶯歌、三峽、土城、中和、新店、石碇、深坑、汐止到平溪等地區，呈微笑曲線的登山步道。遠傳繼去年5月首度前進「微笑山線」，今年再度與新北市觀旅局合作，新增完成13條登山步道的訊號量測優化：大棟山青龍嶺大同山步道、淡蘭古道、五寮尖步道、炮子崙步道、皇帝殿步道、筆架山步道、新山夢湖步道、獅仔頭山步道、銀河洞步道、鳶山步道、嶺腳寮步道、鶯歌石步道、獅頭山步道。加上去年的施作，共計在「微笑山線」設置263處可通訊告示牌，山友可保持對外聯繫管道，提升登山安全。

遠傳表示，「微笑山線」交通便捷、富含多元生態與人文風貌，加上新北市觀旅局完善規劃、積極推廣，讓「微笑山線」成為大台北地區居民重要的寶藏家山。遠傳今年6月第二度與新北市觀旅局合作，延續之前理念，以兼顧山區救援品質、愛護山林為目標，包含可通訊告示牌搭配既有的路線解說牌標示進行施作、或依附護欄做固定標示，達到友善環境目的。此外，可通訊告示牌的面板採黃色反光處理，增加辨識度，並清楚標示緊急救援專線「請撥打112」字樣，便於民眾迅速對外求援。

台灣山區天候多變，訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援重點。提供良好的通訊品質是遠傳責無旁貸的使命，遠傳自2015年起啟動「加山計劃」，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林業分署，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次的工程人員前進全台偏遠山區，設立超過1400面可通訊告示牌，持續以實際行動守護山友安全。未來遠傳將持續進行山區通訊品質優化工程，發揮資通訊專長，致力做山友們最強而有力的後盾！