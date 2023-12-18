看準臺灣半導體供應鏈赴日投資風潮，中國信託商業銀行子行日本東京之星銀行挺進日本半導體產業重鎮，18日舉辦東京之星熊本事務所開幕剪綵暨研討會活動，活動邀請熊本縣副知事木村敬、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、中國信託金融控股公司總經理陳佳文、東京之星董事長黃清苑與總經理伊東武等貴賓出席，近150位貴賓共同見證中國信託銀行的跨境金融服務新里程碑。

陳佳文指出，身為臺灣最國際化的銀行，2000年中國信託銀行成立東京分行，2014年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的臺資銀行。東京之星運用中國信託銀行的跨境金融網絡及服務經驗，成為日本深具優勢的銀行，東京之星熊本事務所的成立，將可協助臺灣半導體供應鏈對日發展，且支援九州當地日本企業朝亞洲邁進所需之金融諮詢。

九州擁有「矽島」美名，熊本擁有半導體製程關鍵的良好水質，成為九州發展半導體產業集群的利基，2021年起吸引包含台積電與日本索尼半導體合資設立日本先進半導體製造公司（JASM）以及多家大型晶片產業供應商於熊本設廠，帶動相關供應鏈及基礎建設需求，讓熊本迎來百年一遇的重大投資與商機。東京之星總經理伊東武表示，考量臺、日知名半導體供應鏈相關廠商多聚集在熊本，看好熊本的市場商機及地理位置優勢，特地設立東京之星熊本事務所，首要任務為提供九州地區具有發展潛力之優質客戶相關個人及企業開設帳戶、存放款及匯兌諮詢服務。

借重中國信託銀行的優勢，東京之星以成為「透過提供獨一無二的專業金融服務，成為客戶信賴的銀行」為目標，穩健經營既有業務，後疫情時期積極拓展新業務模式，打造安定的客戶及收益基礎。個人金融業務部分，除複製中國信託銀行客群行銷策略、銷售部隊管理、理財諮詢等成功經驗執行轉型計畫外，亦推出不動產貸款「東京招福星」，協助臺灣民眾赴日購置不動產的房貸服務，支持日本企業向亞洲擴展，並引領海外客戶投資日本。

中國信託銀行目前於全球設有373個分支機構，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地，於日本設有東京分行及東京之星，採分、子行雙引擎功能互補模式，滿足企業赴日設點所需的稅務、法務、廠房設備等諮詢，以及開立資本金、換匯、廠房購置融資、員工撥薪、網路銀行及現金流避險及企業主理財之金融需求，更將中國信託銀行個人金融及理財業務導入日本市場；此外，中國信託銀行亦持續與日本當地銀行簽訂合作意向書，擴大聯貸量能，致力建構完整跨境平臺。