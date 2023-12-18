伊拉克今天舉行10年來首場省議會選舉，預料這場地方選舉將讓強大的什葉派親伊朗團體更加壯大。
法新社報導，擁有豐富石油資源的伊拉克貪腐猖獗，該國的4300萬民眾普遍對政府感到失望。
除了庫德自治區的3個省份外，伊拉克其他的15個省正進行投票。這次選舉被視為對總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）政府的關鍵考驗。
1年多前，他在親伊朗政黨國會聯盟的支持下上台，並專注發展被數十年衝突破壞的公共服務和基礎設施。
英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深研究員曼蘇爾（Renad Mansour）告訴法新社：「我認為，投票率是施政滿意度的最終衡量標準。」
伊拉克共有7166個投票站在嚴密維安措施下開放，預計於下午6時（格林威治標準時間15時）關閉。全國約有1700萬名合格選民，共6000名候選人爭奪省議會的285個席位。
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