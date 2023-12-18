耶誕佳節即將來臨，但在約旦河西岸的伯利恆（Bethlehem）耶誕教堂（Church of the Nativity）外，過往常見的耶誕老人、行進樂隊以及大批遊客和朝聖者今年都不見蹤影。
法新社報導，在當地，街上看不見懸掛的耶誕彩燈，也看不到耶誕樹的蹤影。
由於以色列和哈瑪斯的戰爭席捲約100公里外的加薩走廊，造成數千名巴勒斯坦人死亡，近200萬人流離失所，今年，在約旦河西岸占領區，耶誕節可謂毫無氣氛。
現年30歲、販賣喀什米爾（cashmere）圍巾和皮製包包的蘇博 （Abood Suboh） 站在門可羅雀的店裡告訴法新社，往年的這個時候，伯利恆通常擠滿遊客，但如今「這場戰爭破壞了一切」。
耶路撒冷教會領袖和伯利恆市議會上月決定停止「任何不必要的歡樂」耶誕節慶祝活動，以聲援加薩人。
耶路撒冷拉丁禮宗座署理（Latin Patriarch of Jerusalem）仍將在耶誕夜舉行傳統的午夜彌撒，但由於朝聖者暫停前往當地，且以色列當局限制進入該城市，參加人數可能受到影響。
對於仰賴耶誕假期觀光業的當地人來說，這場戰爭讓他們的生計大受影響。紀念品商店的賈卡曼（Jack Giacaman）表示，他的商店80%的銷售額都來自年底。
「突然之間，在10月時，遊客就從街上消失了。現在進入伯利恆的各個方向都已關閉」，意指管制進入約旦河西岸的以色列檢查站。
根據當地衛生官員，自以哈戰爭爆發以來，約旦河西岸的暴力事件隨之激增，目前已有290多名巴勒斯坦人被以色列軍隊或屯墾者殺害。
一名希臘東正教神父塔爾吉（Issa Thaljieh）表示，伯利恆正「哀悼」加薩的暴力事件，且朝聖者今年看不到巴勒斯坦人生活的現實狀況，讓他感到非常「遺憾」。
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