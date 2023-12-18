【時報記者葉時安台北報導】經濟部國際貿易署委託外貿協會與工研院於周一至22日於台北、台南及高雄辦理「永續貿易週」系列活動，期間包含成果發表會COP28及減碳研討會、及工作坊等不同活動類型。首場活動由「協助中小企業出口及減碳成果發表會」揭開序幕，外貿協會本年112年度執行6大輔導方案，總計服務5396家次中小企業業者、創造全球逾1700萬行銷曝光與社群聲量、促成商機超過3500萬美元。

首場活動由「協助中小企業出口及減碳成果發表會」揭開序幕，外貿協會本年112年度執行6大輔導方案，包含輔導中小企業運用智慧科技行銷、建構企業數位能力開發海外客戶、輔導出口產品減碳包裝設計、輔導會展業者減碳輔導方案，另外針對加工食品業者出口及全球布局，規畫「數位行銷輔導及海外通路行銷輔導，以推動智慧化、低碳化轉型升級、提升業者數位行銷能力、分散市場與開拓商機為核心，總計服務5396家次中小企業業者、創造全球逾1700萬行銷曝光與社群聲量、促成商機超過3500萬美元，及會展減碳總量達148公噸，多面向的輔導，讓企業十分有感。

貿易署署長江文若開場致詞時表示，此次6大方案的目標是「商機有感、輔導到位」，能有這樣的佳績，是各公協會、業界先進大家共同努力的成果。明年貿易署會在今年的基礎上持續推動，規畫升級版輔導方案。此外，今年9月起加碼20億元啟動的「好產品，推出國」計畫，將提供業者海外拓銷及貿易金融支援。

外貿協會秘書長王熙蒙指出，本年度方案的執行重點是輔導企業進行數位與低碳轉型以符合國際趨勢，針對業者不熟悉數位工具、缺乏減碳概念、須分散市場等痛點給予對症下藥的處方，可比喻為給釣竿為數位行銷、深度建構數位能力；淨水池為會展減碳、減碳包裝設計；覓新池找尋新市場、分散外銷市場，依照不同的轉骨方案讓企業更強壯，更有國際競爭力。

現場還有「輔導中小企業運用智慧科技行銷及「加工食品業者全球布局—海數位行銷輔導」方案成效展示，提供逾4000家次業者各項數位行銷加值工具。「海外通路行銷輔導」展示區則熱鬧重現本年度於全球14國、各大通路辦理250場促銷活動之熱銷產品。「輔導會展業者減碳輔導方案展示區展出深度輔導25家業者、平均減碳比例達70%之成果，以及各類減碳應用新材質、「會展碳排計算機」及「減碳能力評估系統」等。

「永續貿易周」活動接續還有19日MEET TAIWAN計畫之「永續會展．邁向淨零」成果發表會、20日「CBAM 填報實戰說明會(高雄)」、21日「COP28 趨勢與企業因應研討會(臺南)」及22日「CBAM 申報工作坊(高雄)」。本年度各項輔導案因業者參與踴躍，113年貿易署及貿協也將持續協助業者不間斷布局新市場，讓臺灣產品一起邁向國際市場。