【時報記者郭鴻慧台北報導】醫材大廠泰博(4736)今(18)日召開法說會，董事長陳朝旺指出，疫情過後，2023(今)年防疫產品營收占比降至2%，但血糖檢測產品回到疫情前的水準，明年可望維持成長腳步，另外，也將積極推出新品，期待營收可望重返成長軌道。
泰博血糖檢測本業穩定成長，陳朝旺預期，每年將維持3~5%的成長，未來四大新產品線，包括多參數測量平台、連續式血糖監測系統(CGM)、智慧戒指生理監控系統、醫美保健產品，期望明年營收占比將達5~10%。
泰博連續式血糖監測系統(CGM)正進行臨床試驗及效能優化，希望在明年底完成臨床試驗，有機會明年底或後年初取證。智慧戒指生理監控系統將於明年首季先以一般消費型產品方式配合特定通路在台灣進行推廣。
泰博在台灣地區擁有超過2000間的藥局、美妝及診所等零售通路客戶，由海葡萄萃取出的晶珂系列保養品，明年1月初即將在微風南山設櫃，希望能提高醫美保健產品的營收貢獻。
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