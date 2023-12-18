【時報編譯張朝欽綜合外電報導】受到胡塞武裝份子對紅海船隻的襲擊，以及俄羅斯原油輸口下降的影響，引發了人們對石油供應中斷的擔憂，周一亞洲交易時段油價上漲逾1%。

周一下午布蘭特原油上漲63美分，至每桶77.18美元。西德州WTI原油也上漲到72.36美元。

IG分析師Tony Sycamore表示，俄羅斯的惡劣天氣對周一早上的開盤走強起了一定作用：胡塞武裝份子對葉門附近船隻的襲擊也是如此，皆帶動油價上升。

俄羅斯在周日表示，將在12月將石油每日出口削減幅度擴大至5萬桶/日以上，比之前承諾的更多。目前全球幾個大型石油出口國正試圖支撐全球油價。

由於暴風雨的影響，俄羅斯政府上周五暫停了3分之2主要出口級烏拉爾級原油的港口裝船作業，並安排了維護工作。

船運公司MSC和馬士基(Maersk)在上周末表示，由於葉門胡塞武裝分子加強了對紅海地區商船的攻擊，他們將避開蘇伊士運河。

IG的Sycamore補充說：「不過同樣重要的是，上周聯準會的溫和表現，消除了美國經濟硬著陸以及未來原油需求下降的風險」。

CMC Markets分析師Tina Teng在一份簡報中說，美元走弱也支撐了原油價格，因為美元的走軟，使得以美元計價的石油對於外國買家來說相對便宜。