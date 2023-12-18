華南金控旗下華南永昌證券自行研發「華南e指沖」App，於18日的上市記者會正式公開發表。領先業界首創「雙視窗下單」，在同一視窗就能完成看盤、下單免切換，再結合「反向出清」的一鍵出清、大戶拆單功能，以及「閃電帳務」提供即時損益試算，為投資人帶來更強大的投資體驗，減少操作步驟，有效增加投資勝率及降低風險，輕鬆掌握投資每秒鐘。

近年隨著台灣股巿持續熱絡，投資人結構年輕化，台灣證券交易巿場的數位發展越來越先進。據證交所統計，我國證券交易之電子下單成交比重，今年已達八成以上。以華南永昌證券為例，電子下單比重占整體交易超過八成，而行動下單占比則已超過七成。數據顯示，行動下單是新世代交易模式的重點。因此掌握數位科技發展的優勢，創造出快速、好用，貼進客戶需求的交易工具，已成為現代證券商必備的發展目標。

華南永昌證券董事長黃進明表示，交易市場要成功的三大關鍵：第一點累積自身的投資經驗，第二點嚴格遵守自己的投資紀律，第三點就是擁有快速且便利的交易工具。而華南永昌證券致力協助客戶建立正確的投資觀念，同時提供方便且快速的好用工具，持續開發新產品、優化新功能。

「華南e指沖」App的7大亮點包含反向出清、雙視窗下單、閃電帳務、專屬選股、資訊全開、診股即可拍、除權息專區等，眾多資訊與強大功能，讓您輕鬆下單方便又快速。

華南永昌證券過去提供客戶單一系統廠商所開發的手機App下單系統，功能上較無法凸顯出差異化，因而由華南永昌證券的研發團隊，自行打造領先同業、最符合客戶需要的行動下單系統，在科技時代協助投資人因應突破性的數位發展以及提供更精緻細膩的服務，持續創新並與新世代接軌。