為推動高鐵嘉義車站特定區發展，鐵道局辦理「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商，格珞麗亞公司斥資48億元得標，以設定50年地上權方式開發經營，規劃2至3層樓之大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。
全案土地面積近3萬坪，規劃分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運，第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會並帶動高鐵站區周邊發展。
鐵道局說明，「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」招商於2023年12月11日召開綜合評審會議，選出格珞麗亞企業股份有限公司為最優申請人。
本案招商土地面積近3萬坪，容積率240％，為50年之地上權開發案，未來格珞麗亞企業股份有限公司將規劃2至3層樓之大型折扣購物中心（Outlet）及相關餐飲、休閒娛樂、展示、停車等設施，引入目前嘉義相對缺少的大型商業服務設施。
鐵道局表示，格珞麗亞企業股份有限公司預計將投入48億元，並將取得銀級以上綠建築標章、合格級以上之智慧建築標章，全案規劃分為三期開發，第一期開發預計於2028年營運，第二期開發預計於2030年營運，全案預計於2032年開發完成，將可完善站區機能，提供地方就業機會並帶動高鐵站區周邊發展。
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