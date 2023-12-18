因應全球氣候變遷，觀光署推動智慧科技觀光，觀光署長周永暉與中央氣象署長程家平18日簽署「觀光氣象合作備忘錄（MOU）」，針對13個國家風景區觀光旅遊提供即時氣象預警，提供遊客友善旅遊服務，讓遊客的遊程規劃更順暢。

有關「觀光氣象合作備忘錄」的合作內容，觀光署說明，主要是以我國觀光活動及觀光署所轄13個國家風景區管理處為核心，擬定及相關業務推廣策略及推動計畫，促進觀光業務發展及進行氣象、海象資訊有效應用合作，也將結合觀光旅遊與氣象預警，共同推動智慧科技觀光，落實景區永續經營及安全管理，提供遊客更即時友善的氣象資訊服務，增加國家風景區服務效能。

觀光署長周永暉強調，精準氣象資訊的提供已成為發展觀光不可或缺的重要元素，目前中央氣象署所推出的「氣象隨選平台」已初步和觀光署合作揭露各國家風景區、自行車旅遊、每月精選活動等相關地點的天氣即時資訊，此外，「中央氣象署W-生活氣象」APP亦針對觀光署各國家風景區重要據點，提供一週天氣預報資訊供民眾查詢及作為規劃遊程之參考。

氣象署長程家平表示，觀光是生活很重要的一部分，氣象與生活息息相關，透過氣象跨領域科技應用合作，提供貼近各界需求的氣象服務，無論晴天或雨天，只要提前做好規劃。

周永暉說，遊客出遊前不僅要妥善的規畫行程，精準掌握天氣資訊更是讓旅程完美、安全的重要關鍵，期望藉由觀光氣象合作備忘錄的簽署，雙方能再加強合作，及建立觀光與氣象的交流平台，並強化國家風景區內水域遊憩活動、自行車旅遊、智慧觀光及旅遊安全預警等能量。