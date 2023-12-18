【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.聚陽(1477)：每股成交價351.68元，成交量6萬7465股，成交金額2372萬6091元。

2.聚陽(1477)：每股成交價351.66元，成交量6萬3535股，成交金額2234萬2718元。

3.亞德客-KY(1590)：每股成交價986.93元，成交量2萬650股，成交金額2038萬104元。

4.亞德客-KY(1590)：每股成交價986.91元，成交量3萬8350股，成交金額3784萬7998元。

5.光寶科(2301)：每股成交價112.41元，成交量25萬7000股，成交金額2888萬9370元。

6.聯電(2303)：每股成交價50.27元，成交量60萬股，成交金額3016萬2000元。

7.聯電(2303)：每股成交價50.25元，成交量69萬股，成交金額3467萬2500元。

8.台達電(2308)：每股成交價309.2元，成交量28萬6016股，成交金額8843萬6147元。

9.台達電(2308)：每股成交價309.15元，成交量14萬9984股，成交金額4636萬7554元。

10.鴻海(2317)：每股成交價101.75元，成交量28萬5000股，成交金額2899萬8750元。

11.台積電(2330)：每股成交價643元，成交量5萬2000股，成交金額3343萬6000元。

12.台積電(2330)：每股成交價579元，成交量18萬6000股，成交金額1億769萬4000元。

13.智邦(2345)：每股成交價509.46元，成交量3萬5000股，成交金額1783萬1100元。

14.台光電(2383)：每股成交價369.42元，成交量4萬8000股，成交金額1773萬2160元。

15.友達(2409)：每股成交價16.3元，成交量133萬9200股，成交金額2182萬8960元。

16.聯發科(2454)：每股成交價986.29元，成交量2萬股，成交金額1972萬5800元。

17.聯詠(3034)：每股成交價520.5元，成交量20萬股，成交金額1億410萬元。

18.聯詠(3034)：每股成交價519.5元，成交量60萬股，成交金額3億1170萬元。

19.嘉澤(3533)：每股成交價1079.13元，成交量7萬3000股，成交金額7877萬6490元。

20.力成(6239)：每股成交價148.9元，成交量12萬7000股，成交金額1891萬300元。

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