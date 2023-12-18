【時報記者郭鴻慧台北報導】期交所今(18)日舉辦美國半導體期貨上市典禮，期交所董事長吳自心指出，期交所是美國境外唯一完整掛牌道瓊、那斯達克、標普、費半等4大美股指數期貨的交易所，交易人可相互搭配執行策略交易，發揮群聚效果。

期交所總經理周建隆指出，費半指數是衡量美國半導體類股走勢及反映全球半導體景氣重要參考指標，與臺灣半導體產業供應鏈關聯性高，國人對此一指數相當熟悉。成分股包括30檔在美國掛牌的半導體設計、製造、設備等等，涵蓋題材十分多元，包括人工智慧、高速運算等等。

周建隆說，期交所美國費城半導體期貨是採取新臺幣計價，可以免去匯率的風險，也適合小資族投資，交易時間完整涵蓋歐、美等國際股市主要波動時段，交易人可以即時掌握行情變化。

期交所今日舉辦美國半導體期貨上市典禮，包括金管會副主委蕭翠玲、證期局副局長黃厚銘、期貨公會理事長陳佩君、芝加哥商業交易所(CME)資深總監、那斯達克交易所(Nasdaq)亞太區指數授權負責人、期貨商等近百位貴賓皆到場祝賀。

另外，在新制度方面，期交所今日將個股選擇權納入動態價格穩定措施，強化市場價格穩定。另外，今日擴大鉅額交易適用商品，將鉅額交易制度推行至電子、金融等指數商品，提供大額交易人處理鉅額部位的管道，並自12月21日起調整個股選擇權履約價格間距。