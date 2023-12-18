【時報-台北電】力成(6239)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告112年11月自結營收64.68億元，稅前淨利4.03億元，歸屬母公司業主淨利2.17億元，每股盈餘0.29元。

112年第3季營收184.49億元，稅前淨利25.91億元，歸屬母公司業主淨利15.73億元，每股盈餘2.1元。(編輯：廖小蕎)

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