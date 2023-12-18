【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在房地產股下跌的帶動下，歐股周一早盤走弱；而此前歐洲央行(ECB)官員對接近降息的前景表示不樂觀，市場人氣也受到打擊。
周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.77點或0.31%，為474.84點。歐股在上漲為連5周上漲，創下自4月以來最佳成績。
地產股下跌0.9%。
電信股上漲0.3%；得益於義大利電信商Iliad提議合併沃達豐在義大利的業務，沃達豐隨後上漲4.3%。
荷蘭化學品生產商OCI表示，已同意以36億美元的價格出售在美國化肥公司Iowa Fertilizer的持股。隨後OCI上漲了逾9%。
據路透報導，歐洲央行政策官員傾向於在3月之前保持高利率水準，使得歐洲央行很難在6月之前降息。
在本周，投資人關注歐元區11月的消費者物價指數(CPI)、日本央行的利率決議，以及美國的11月通膨指標：個人消費支出(PCE)狀況。
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