【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署為因應全球氣候變遷、提供遊客更貼心友善的旅遊服務資訊，今（18）日與交通部中央氣象署簽署觀光氣象合作備忘錄（MOU），盼透過雙方積極合作，使觀光與氣象緊密結合，提供遊客能更便捷的旅遊服務，讓遊程規畫能更安心、順暢。
觀光署表示，「觀光氣象合作備忘錄」的合作內容，主要以台灣觀光活動及觀光署所轄13個國家風景區管理處為核心，藉由與中央氣象署合作擬定相關業務推廣策略及推動計畫，促進觀光業務發展、進行氣象及海象資訊的有效應用與交流合作。
同時，觀光署與中央氣象署後續將結合觀光旅遊與氣象預警，共同推動智慧科技觀光，落實景區永續經營及安全管理，並提供遊客更即時友善的氣象資訊服務，提升國家風景區服務效能。
觀光署長周永暉表示，現今遊客出遊前不僅要妥善規畫行程，精準掌握天氣資訊更是讓旅程完美、安全的重要關鍵。精準氣象資訊的提供已成為發展觀光不可或缺的重要元素，對簽署觀光氣象備忘錄的重要性及必要性則不言而喻。
目前中央氣象署推出的「氣象隨選平台」已初步攜手觀光署，揭露各國家風景區、自行車旅遊、每月精選活動等相關地點天氣即時資訊。「中央氣象署W-生活氣象」APP也針對觀光署各國家風景區重要據點，提供一周天氣預報資訊供民眾查詢、作為規畫遊程參考。
周永暉期望藉由簽署合作備忘錄，能與氣象署加強合作，建立觀光與氣象交流平台，並持續強化國家風景區內水域遊憩活動、自行車旅遊、智慧觀光及旅遊安全預警等能量，相信在雙方共同努力下，台灣的觀光旅遊發展將更具安全性、便捷度及國際競爭力。
氣象署長程家平表示，氣象與生活息息相關，透過氣象跨領域科技應用合作，提供貼近各界需求的氣象服務，只要提前做好規畫，有準備好就是好天氣。觀光是生活重要的一部分，相信藉此可鏈結更多觀光領域服務，一起努力達成「給觀光好氣象」的合作願景。
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