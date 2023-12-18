歲末年終，豐原火車站充滿濃濃的聖誕氣氛！12月23日當天下午兩點半於豐原火車站站前廣場，將舉辦台中購物節感謝祭「聚星豐耶誕 YO見嘉年華」活動，讓大小朋友齊聚一起享受節日氣息。
當天將進行台中購物節現場抽獎，抽出購物節月月抽抽百萬會員／市民專屬各1組、週週抽10萬元會員抽10組／市民專屬抽2組，還有環保加碼抽Ionex 光陽電動車 S7 ABS電動機車（充電版）1台、YAMAHA EMF電動機車（換電版）1台等多重好禮。
除了購物節抽獎活動外，現場還有額外的抽獎，只要在市集現場單筆消費滿100元以上，或是出示台中購物節臉書或IG按讚追蹤畫面，即可於服務台領取摸彩券及精美小禮物，還有機會抽中65吋電視、XBOX主機、氣炸鍋等超過10項好禮！
此外，舞台上將有不間斷的精采表演秀，包含豐原國樂團、豐原區豐榮社區發展協會-多明哥舞蹈班、葫蘆墩smile太鼓團等表演團體輪番上陣，將為活動帶來一波又一波的高潮！
另外，這次的活動還邀請到兒童界的偶像YOYO家族姐姐「Kiwi姊姊」及「櫻桃姊姊」，到現場與小朋友進行互動及表演，透過近距離接觸，讓小朋友有如願望實現般看到自己的偶像。
台中市政府經發局表示，此次活動特別邀請11個商圈吉祥物及台中商圈店家擺攤，透過攤位的呈現及文宣讓民眾更了解商圈特色，同時也讓商圈不只是在商圈中，而是可以走出商圈更貼近民眾。
此外，「YO見嘉年華--吉祥物＆聖誕老人大遊行」號召商圈吉祥物，12月23日晚上5點，相約在豐原火車站前，遊行途中將送給民眾聖誕小禮物，帶給現場民眾最溫暖的一晚！
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