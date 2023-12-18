【時報-台北電】光寶科(2301)代子公司LITE-ON VIETNAM CO., LTD.公告以租地委建越南廠相關工程。契約總金額不超過越南盾 4399億1298萬2仟元，約為新台幣5億7964萬7仟元。將作為生產營運需求。（編輯：沈培華）

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