普華商務法律事務所與台灣大學法律學院財稅法學研究中心共同主辦、財團法人資誠教育基金會及中華產業國際租稅學會協辦的「2023普華租稅法庭辯論賽」，共計六所大專院校的法律與財政等系所學生共襄盛舉，針對「跨國諮詢服務費爭議」議題，以模擬法庭的方式辯論，培養學生就稅法問題的思辨能力。

財政部政務次長李慶華於開幕致詞時指出，台灣為貿易型海島國家，特別重視涉外租稅制度之健全，近年為因應跨境電商銷售模式與時俱進，參考OECD國際加值稅指導原則，修正「加值型及非加值型營業稅法」，朝向與國際接軌的方向邁進。而本次的競賽題目改寫自法院判決，反映了稅務訴訟實務上產生的爭議問題，期盼同學將在校所學的理論結合實務，透過模擬法庭上的攻防，能對稅法產生更深刻的了解與認識。

台灣大學法律學院副院長吳從周提及，除了抽象的法律，法庭活動以及適用具體事實所產生的判決都是組成法律的重要部分，法庭辯論賽是提供同學學習如何透過法庭活動具體實現權利的重要場域。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安指出，所有的法律問題最後都可能需要在法院上「見真章」，多年來行政法院也透過許多優秀的判決將稅法原則形諸文字當中，透過對於判決的關心，以及辯論攻防的過程，可以推進整個稅法實務的進步，並期許將來有更多的優秀人才投入稅法實務工作，使實務上的環境能夠加速進步。

經過激烈競爭與辯論，最終由中正大學、成功大學及台灣大學分別奪得冠軍、亞軍及季軍，國立中正大學同時獲得最佳書狀。個人獎項則分別由中正大學陳宇揚、高雄大學蘇柏諴獲得最佳辯士與傑出辯士。