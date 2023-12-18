商場開發案正在大爆發，交通部鐵道局舉辦的「高速鐵路嘉義車站特定區產業專用區開發經營案」，於12月11日完成甄選程序，由珞格麗亞企業股份有限公司獲得最優申請人資格，今（18）日公布最優申請人，預計將開發為Outlet及結合餐飲、休閒媒體及展示空間的複合開發案。

第一太平戴維斯今天表示，這筆招商案位於高速鐵路嘉義車站特定區，距離高鐵站不到200公尺，土地面積近3萬坪，容積率240％，最優申請人格珞麗亞企業預計投入48億元，規劃地上2至3層的大型折扣購物中心（Outlet）並結合餐飲、休閒娛樂與展示空間等設施。

全案規劃分為三期開發，第一期預計於117年營運，建築物預計取得綠建築標章與智慧建築標章，打造南臺灣指標大型商業服務設施。

招商顧問第一太平戴維斯顧問協理戴廣平表示，這是繼鐵道局完成台中烏日、桃園青埔、新竹專二與新竹站前地上權案等四宗地上權招商案後，第一太平戴維斯顧問團隊再次協助鐵道局完成大型地上權案的招商，成功證明軌道經濟在引導產業與人潮流動的卓越成效。

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