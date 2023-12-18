立法院18日朝野協商所得稅法修正案，其中幼兒學前特別扣除額除適用年齡從5歲以下擴大至6歲以下，也決定刪除排富條款，額度則從每人12萬元調高至第一名子女15萬元、第二名以上22.5萬元；至於租金支出也確定由列舉扣除額改為特別扣除額，額度也自12萬元拉高18萬元。相關條文可望19日三讀，明年1月1日起上路，後年5月申報綜所稅適用。
立法院18日朝野協商所得稅法修正案，其中幼兒學前特別扣除額除適用年齡從5歲以下擴大至6歲以下，也決定刪除排富條款，額度則從每人12萬元調高至第一名子女15萬元、第二名以上22.5萬元；至於租金支出也確定由列舉扣除額改為特別扣除額，額度也自12萬元拉高18萬元。相關條文可望19日三讀，明年1月1日起上路，後年5月申報綜所稅適用。
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