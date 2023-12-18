華航（2610）昨（17）日由福岡飛往台北的航班CI117，由於機務系統異常，無預警臨時停飛，近200、300人滯留當地。華航依標準作業程序進行航機檢修後，安排旅客改時至今（18）日下午返台。
華航表示，昨晚在確認航班狀況後，公司即安排旅客交通食宿，並提供自行處理的旅客相關費用，包括住宿費用每房補助最高3萬日圓，另有計程車費、餐費等補助，很抱歉造成旅客造成不便。
華航（2610）昨（17）日由福岡飛往台北的航班CI117，由於機務系統異常，無預警臨時停飛，近200、300人滯留當地。華航依標準作業程序進行航機檢修後，安排旅客改時至今（18）日下午返台。
華航表示，昨晚在確認航班狀況後，公司即安排旅客交通食宿，並提供自行處理的旅客相關費用，包括住宿費用每房補助最高3萬日圓，另有計程車費、餐費等補助，很抱歉造成旅客造成不便。
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