【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、3檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超2萬7744張，長榮航(2618)、中鋼(2002)名列二、三名，分別賣超2萬6411張及賣超1萬7580張。第四及第五名為華航(2610)、彰銀(2801)，其他依序為永豐餘(1907)、京元電子(2449)、富邦金(2881)、新興(2605)及開發金(2883)。

英業達上周股價三級跳，卻出現作帳轉結帳的跡象，三大法人連賣3天，累計至今日共倒出71197張，逢高出脫造成股價從上周五高點54.9元直殺到今日低點46.5元，AI晶片奪國際大單熱度瞬間冷卻。長榮航罷工之火愈燒愈烈，甚至不排除過年突襲罷工，重量級出招嚇壞法人，趕緊出脫2萬6411張，讓長榮航成為賣超亞軍。中鋼集團訂單滿滿，鋼市價量揚春燕真的到，法人卻趁機提款，短暫連2買46364張，今日則翻臉賣超1萬7580張，使得股價創高難守，收黑K。

●三大法人18日賣超前十名：

1.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，三大法人賣超2萬7744張。

2.長榮航(2618)收30.85元，跌0.90元或2.83%，三大法人賣超2萬6411張。

3.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，三大法人賣超1萬7580張。

4.華航(2610)收21.10元，跌0.45元或2.09%，三大法人賣超1萬5821張。

5.彰銀(2801)收17.75元，跌0.10元或0.56%，三大法人賣超1萬4530張。

6.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，三大法人賣超5992張。

7.京元電子(2449)收85.40元，跌3.60元或4.04%，三大法人賣超5595張。

8.富邦金(2881)收64.50元，跌0.60元或0.92%，三大法人賣超5571張。

9.新興(2605)收27.55元，漲0.35元或1.29%，三大法人賣超5527張。

10.開發金(2883)收12.45元，跌0.10元或0.80%，三大法人賣超5485張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超3萬9695張，其中外資賣超3萬1987張、投信賣超7283張、自營商賣超424張；融資增1萬3659張、融券增1183張，券資比5.13%。

2.長榮航(2618)三大法人累計賣超3萬4492張，其中外資賣超2萬1979張、投信賣超3449張、自營商賣超9063張；融資減8406張、融券減578張，券資比2.33%。

3.中鋼(2002)三大法人累計買超2萬3151張，其中外資買超2萬7065張、投信賣超6030張、自營商買超2116張；融資增1492張、融券增77張，券資比3.22%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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