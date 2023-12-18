【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，2檔電子股、3檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔中價位股、8檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超2萬7744張，長榮航(2618)、中鋼(2002)名列二、三名，分別賣超2萬6411張及賣超1萬7580張。第四及第五名為華航(2610)、彰銀(2801)，其他依序為永豐餘(1907)、京元電子(2449)、富邦金(2881)、新興(2605)及開發金(2883)。
英業達上周股價三級跳，卻出現作帳轉結帳的跡象，三大法人連賣3天，累計至今日共倒出71197張，逢高出脫造成股價從上周五高點54.9元直殺到今日低點46.5元，AI晶片奪國際大單熱度瞬間冷卻。長榮航罷工之火愈燒愈烈，甚至不排除過年突襲罷工，重量級出招嚇壞法人，趕緊出脫2萬6411張，讓長榮航成為賣超亞軍。中鋼集團訂單滿滿，鋼市價量揚春燕真的到，法人卻趁機提款，短暫連2買46364張，今日則翻臉賣超1萬7580張，使得股價創高難守，收黑K。
●三大法人18日賣超前十名：
1.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，三大法人賣超2萬7744張。
2.長榮航(2618)收30.85元，跌0.90元或2.83%，三大法人賣超2萬6411張。
3.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，三大法人賣超1萬7580張。
4.華航(2610)收21.10元，跌0.45元或2.09%，三大法人賣超1萬5821張。
5.彰銀(2801)收17.75元，跌0.10元或0.56%，三大法人賣超1萬4530張。
6.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，三大法人賣超5992張。
7.京元電子(2449)收85.40元，跌3.60元或4.04%，三大法人賣超5595張。
8.富邦金(2881)收64.50元，跌0.60元或0.92%，三大法人賣超5571張。
9.新興(2605)收27.55元，漲0.35元或1.29%，三大法人賣超5527張。
10.開發金(2883)收12.45元，跌0.10元或0.80%，三大法人賣超5485張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.英業達(2356)三大法人累計賣超3萬9695張，其中外資賣超3萬1987張、投信賣超7283張、自營商賣超424張；融資增1萬3659張、融券增1183張，券資比5.13%。
2.長榮航(2618)三大法人累計賣超3萬4492張，其中外資賣超2萬1979張、投信賣超3449張、自營商賣超9063張；融資減8406張、融券減578張，券資比2.33%。
3.中鋼(2002)三大法人累計買超2萬3151張，其中外資買超2萬7065張、投信賣超6030張、自營商買超2116張；融資增1492張、融券增77張，券資比3.22%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：