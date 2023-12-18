【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。
AI PC話題發燒，概念股宏碁、仁寶今表現價量俱揚，包辦三大法人單日買超冠亞軍。其中，宏碁獲外資大手筆回補1.2萬多張，順勢達成三大法人連7買。
仁寶落後補漲，1紅吃2黑；籌碼面有外資大單撐腰，戰勝投信賣超，三大法人連2買。
三大法人買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、1檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為宏碁(2353)，買超1萬8923張，仁寶(2324)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超1萬8807張及買超1萬6842張。第四及第五名為長榮(2603)、榮運(2607)，其他依序為寶成(9904)、鴻海(2317)、正新(2105)、華邦電(2344)及潤隆(1808)。
●三大法人18日買超前十名：
1.宏碁(2353)收38.90元，漲1.90元或5.14%，三大法人買超1萬8923張。
2.仁寶(2324)收34.60元，漲1.55元或4.69%，三大法人買超1萬8807張。
3.中信金(2891)收28.25元，漲0.10元或0.36%，三大法人買超1萬6842張。
4.長榮(2603)收141.50元，漲7.50元或5.60%，三大法人買超1萬268張。
5.榮運(2607)收35.00元，漲1.90元或5.74%，三大法人買超8270張。
6.寶成(9904)收31.65元，漲0.75元或2.43%，三大法人買超6860張。
7.鴻海(2317)收102.00元，漲0.50元或0.49%，三大法人買超6811張。
8.正新(2105)收46.60元，漲1.25元或2.76%，三大法人買超6190張。
9.華邦電(2344)收28.55元，股價持平，三大法人買超5378張。
10.潤隆(1808)收99.80元，漲5.60元或5.94%，三大法人買超4249張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.宏碁(2353)三大法人累計買超2萬3610張，其中外資買超1萬3036張、投信買超1萬652張、自營商賣超78張；融資減931張、融券增130張，券資比4.55%。
2.仁寶(2324)三大法人累計買超2萬1617張，其中外資買超2萬3128張、投信賣超1155張、自營商賣超354張；融資增2969張、融券增155張，券資比5.08%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超6萬1993張，其中外資買超4萬8681張、投信買超1萬6562張、自營商賣超3250張；融資減430張、融券減57張，券資比3.80%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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