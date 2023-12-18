【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為陽明(2609)，賣超3萬773張，彰銀(2801)、永豐餘(1907)名列二、三名，分別賣超2萬224張及賣超1萬4326張。第四及第五名為緯創(3231)、永豐金(2890)，其他依序為中鋼(2002)、裕民(2606)、廣達(2382)、英業達(2356)及萬海(2615)。

今日大漲的陽明遭投信今大賣逾3萬張居首並且是連五賣，對萬海亦連五賣。賣超彰銀居次並且是連三賣。對碳權概念股永豐餘也連三賣。AI一軍的緯創為連六天賣超，對廣達為連五賣。對股價攀高的永豐金翻空，終止連19天買超。

●投信18日賣超前十名：

1.陽明(2609)收47.85元，漲3.60元或8.14%，投信賣超3萬773張。

2.彰銀(2801)收17.75元，跌0.10元或0.56%，投信賣超2萬224張。

3.永豐餘(1907)收32.65元，跌1.55元或4.53%，投信賣超1萬4326張。

4.緯創(3231)收92.30元，漲0.70元或0.76%，投信賣超1萬2089張。

5.永豐金(2890)收19.75元，跌0.25元或1.25%，投信賣超1萬1111張。

6.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，投信賣超8976張。

7.裕民(2606)收53.00元，漲1.40元或2.71%，投信賣超8471張。

8.廣達(2382)收203.00元，漲0.50元或0.25%，投信賣超8456張。

9.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，投信賣超7352張。

10.萬海(2615)收52.90元，漲2.30元或4.55%，投信賣超7060張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計賣超5374張，其中外資買超1萬5816張、投信賣超2萬1545張、自營商買超354張；融資增1583張、融券減101張，券資比8.57%。

2.彰銀(2801)三大法人累計賣超74張，其中外資買超1萬1459張、投信賣超1萬1684張、自營商買超150張；融資增430張、融券增52張，券資比1.28%。

3.永豐餘(1907)三大法人累計買超1661張，其中外資買超1萬9492張、投信賣超1萬6828張、自營商賣超1003張；融資減11張、融券增133張，券資比1.46%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）

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