【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。
投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬9943張，正新(2105)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超2萬5509張及買超1萬9281張。第四及第五名為聯電(2303)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、兆豐金(2886)及神基(3005)。
投信今買超傳產股華新近3萬張居首，且為連4買，對正新為連10天買超；且都是連兩天居冠亞軍。對中信金呈現連三買，對聯電呈連6買。投信對鴻海加碼力道增強且為連二買，對強勢股神基為連六天買超。
●投信18日買超前十名：
1.華新(1605)收39.25元，漲0.85元或2.21%，投信買超2萬9943張。
2.正新(2105)收46.60元，漲1.25元或2.76%，投信買超2萬5509張。
3.中信金(2891)收28.25元，漲0.10元或0.36%，投信買超1萬9281張。
4.聯電(2303)收50.60元，跌0.10元或0.20%，投信買超1萬7722張。
5.元大金(2885)收27.05元，漲0.05元或0.19%，投信買超1萬2585張。
6.友達(2409)收16.30元，股價持平，投信買超1萬2561張。
7.鴻海(2317)收102.00元，漲0.50元或0.49%，投信買超1萬134張。
8.遠東新(1402)收31.40元，漲0.60元或1.95%，投信買超8926張。
9.兆豐金(2886)收39.05元，跌0.30元或0.76%，投信買超8802張。
10.神基(3005)收107.00元，跌1.50元或1.38%，投信買超8254張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬2106張，其中外資賣超5590張、投信買超2萬6745張、自營商買超952張；融資減3090張、融券增166張，券資比1.20%。
2.正新(2105)三大法人累計買超4425張，其中外資賣超2萬3896張、投信買超2萬8619張、自營商賣超297張；融資減31張、融券增16張，券資比2.71%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超6萬1993張，其中外資買超4萬8681張、投信買超1萬6562張、自營商賣超3250張；融資減430張、融券減57張，券資比3.80%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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