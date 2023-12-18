【時報-台北電】台股18日加權指數收17652.03點，跌21.84點或0.12%，總成交值3255.64億元。三大法人賣超75.48億元，其中外資買超7.36億元，投信、自營商分別賣超8.91億元及賣超73.93億元。

外資賣超前十大個股，兩檔賣超逾2萬張；其中，賣超首位華新(1605)，因具台電強韌電網計畫題材，近期股價偏多反映，但今日遭外資重砍2萬8258張，惟投信繼續擴大買超2萬9943張護航，推升股價越過上周五高點、收漲39.25元。賣超第二位為英業達(2356)，繼上周五噴39.1萬張天量收黑後，今日續遭外資大砍逾2萬張，且連3日已倒貨5萬6174張，今日再挾11.4萬張成交量續跌，摔下5日線。

依類別分，4檔電子股、1檔金融股及5檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；賣超張數方面，8檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超2萬8258張，英業達(2356)、正新(2105)名列二、三名，分別賣超2萬1214張及賣超1萬9723張。第四及第五名為長榮航(2618)、華航(2610)，其他依序為聯電(2303)、友達(2409)、元大金(2885)、中鋼(2002)及神基(3005)。

●外資18日賣超前十名：

1.華新(1605)收39.25元，漲0.85元或2.21%，外資賣超2萬8258張。

2.英業達(2356)收46.65元，跌1.75元或3.62%，外資賣超2萬1214張。

3.正新(2105)收46.60元，漲1.25元或2.76%，外資賣超1萬9723張。

4.長榮航(2618)收30.85元，跌0.90元或2.83%，外資賣超1萬9601張。

5.華航(2610)收21.10元，跌0.45元或2.09%，外資賣超1萬5285張。

6.聯電(2303)收50.60元，跌0.10元或0.20%，外資賣超1萬4549張。

7.友達(2409)收16.30元，股價持平，外資賣超1萬4385張。

8.元大金(2885)收27.05元，漲0.05元或0.19%，外資賣超1萬1459張。

9.中鋼(2002)收26.65元，漲0.20元或0.76%，外資賣超7828張。

10.神基(3005)收107.00元，跌1.50元或1.38%，外資賣超7462張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬2106張，其中外資賣超5590張、投信買超2萬6745張、自營商買超952張；融資減3090張、融券增166張，券資比1.20%。

2.英業達(2356)三大法人累計賣超3萬9695張，其中外資賣超3萬1987張、投信賣超7283張、自營商賣超424張；融資增1萬3659張、融券增1183張，券資比5.13%。

3.正新(2105)三大法人累計買超4425張，其中外資賣超2萬3896張、投信買超2萬8619張、自營商賣超297張；融資減31張、融券增16張，券資比2.71%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅18日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：李慧蘭)

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