【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美股上周五表現不一，反應中概股的金龍中國指數則下跌0.34%，加上內地股市周一下跌，拖累市場信心。此外投資人也關注朝鮮半島的導彈緊張情勢。
周一香港恆生綜合指數收盤下跌162.96點或0.97%，為16629.23點。國企股(H股)跌1.2%，為5634點。科技指數跌1.3%，為3731點。
騰訊跌0.9%，美團跌1.8%。
商湯跌11.1%；該公司創辦人和控股股東湯曉鷗離世，商湯說，不影響公司營運。
盈富基金跌1.1%，報16.76港元，為成交量最大個股。
小米先升後跌，收盤下跌0.5%，報15.9港元，止步於連4漲。創辦人雷軍說，小米電動車已投下逾百億的研發。
內房股集體下跌，綠城中國跌逾5%。
預期運費上漲，海運股走高，海豐國際漲14.5%；越來越多船隻到紅海水域時，遭到胡賽武裝份子的攻擊。保費增加，以及繞道行駛，將增加海運成本。
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