颱風「鯉魚」（國際命名：Jelawat）今天襲擊菲律賓南部大島民答那峨（Mindanao），可能引發洪水和山體滑坡，已有數以千計的民眾前往疏散中心避難。
法新社報導，菲律賓國家氣象局表示，颱風「鯉魚」今天早上登陸，風力中等，最高持續風速為每小時65公里。
菲國當地救援機構表示，目前還沒有傳出人員傷亡或財產損失，但作為預防措施，民答那峨東岸和北岸已有1萬1729名居民已被疏散。
預計「鯉魚」今天接下來將朝西北橫越民答那峨南部，氣象局警告將有大雨，尤其是內陸山區。
最新的颱風預警資訊指出，「在此情形下，可能會出現洪水和降雨引起的山體滑坡，尤其是容易或非常容易發生山體滑坡的地區。」
氣象預報員托瑞斯（Veronica Torres）補充說，颱風「很可能」在白天穿越陸地時，減弱為熱帶性低氣壓。
海岸防衛隊表示，颱風預測路徑或附近的航運受到了影響，89艘船和近1000人若不尋求避難，不然就是要留在颱風前已禁止航行的港口。
每年約有20個風暴和颱風襲擊菲律賓或其周邊水域，造成數百人死亡，並使該國許多地區陷入貧困。
然而，根據氣象局數據，「鯉魚」僅是今年的第11個，目前追平了1998年創下的歷史新低紀錄。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1121218
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