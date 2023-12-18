【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社指出，亞洲化學肥料買家正在尋找能夠取代中國大陸的供應地位，主要是擔心，萬一日後中國大陸可能把化肥當作是一種報復工具，隨時禁止輸出的話，屆時恐將沒有肥料可用。

全球最大磷酸鹽（phosphate）出口國以及尿素主要供應者的中國大陸，為了不讓自己國內價格飆得太高，從2021年以來，開始實施出口配額管制，以及祭出長期檢查化肥成分物的要求等措施。

結果是，中國大陸2022年尿素出口量年減24%，降到280萬噸，雖然2023年有增加一些，但還是比往年的均值要少。今年初，中國大陸曾大量出口磷酸鹽，不過最近幾個月又開始縮手，全球供給吃緊下，售價也跟著水漲船高。

美國金融服務業者StoneX Group表示，中國大陸政府對化肥出口的干涉力道加大，表示2024年中國大陸的供貨狀況，會更加不穩定。通常是由市場供需來決定，但現在還要加入北京政府的想法，故這些買家不應該只向中國大陸採買而已。

路透社統計，做為行業基準的美國DAP（磷酸二銨）售價，從7月中旬以來已上漲26%，每噸來到617.3美元。印度新德里有家化肥業者認為，在中國大陸限制干預下，尿素與DAP的價格跟著上揚，但應該不會漲很大。

全世界最大化學肥料買家之一的印度，在從4月開始的2023/24財年的上半年，向中國大陸進口的尿素年減58%，剩下只有335,963公噸。不夠的部分，則是轉向包括俄羅斯、阿曼以及阿拉伯聯合大公國等採購。

吉隆坡肥料與農產化學用品供應商Behn Meyer Agricare表示，馬來西亞買家也開始從中國大陸轉向，改跟越南和埃及購買磷酸鹽。由於中國大陸限制出口，全球市場一直處於不穩定狀態，

肥料貿易商表示，由於國內產量減少，中國大陸的DAP以及MAP（磷酸一銨）化肥在近幾個月賣不太動。中國大陸海關資料顯示，10月DAP出口量年減12.5%，MAP也少10%。

一位馬來西亞的肥料進口業者指出，自己的供應商已把從前是25公斤包裝的肥料，縮小至現在的8公斤。頻頻抱怨中國大陸尿素出貨太慢的韓國，現在也在找尋其它供給來源。

韓國有家大規模的尿素經銷商直言，正想辦法要把供給多元化，故也打算從越南、印尼和沙烏地阿拉伯等地進口，並將採購來源分散。在確保越南能拿到貨之後，韓國政府12月曾表示，已增加尿素儲備水位，因應日漸加劇的震盪。

產業分析師預估，明年中國大陸的尿素出口量，預計將從2023年逐步增至400萬噸左右，但上半年供應還是很吃緊。英國倫敦大宗物資調研單位CRU認為，中國大陸政府已要求自己15家主要化肥貿易業者將2024年的出口總量，限制在94.4萬噸，並向其它製造商祭出配額限制。

在地緣政治風險愈來愈大之下，中國加一（China+1）已不是口號，愈來愈多的國家正在實踐。也就是說，中國大陸已不再被當作唯一的解決方案，以前的絕對優勢，也已慢慢變成相對優勢了。