美股道瓊連3天創歷史新高，台股上周五爆4千億大量後，今天量縮回檔，小跌21.84點，收17652.03點，成交量3218億元。今天外資買超7.36億元，投信賣超8.91億元，自營商賣超73.93億元，合計3大法人賣超75.48億元。
外資買超縮水，今天加碼最多個股為做空標的元大台灣50反1，大買7萬張。另一方面，外資期貨空單留倉達1.2萬口，創波段新高，顯示避險心態濃厚。
其他買超較多個股，包括貨櫃航運雙雄陽明、長榮，以及AI指標股緯創、廣達等。
熱門高股息ETF 00919今天除息，股價小漲0.4%微幅填息，不過外資賣超仍不手軟，今天續砍1萬張，累計連13賣，共15萬2549張。另一檔人氣月配息ETF 00929明天除息，今天為最後買進日，外資大砍2.3萬張，累計連4賣共5萬2228張，棄息操作相當明顯。
法人表示，美國聯準會上周最新利率決策，不但停止升息，明年預估至少將降息3次，利多激勵股市走高，台股上周雖然大漲289點，但日K線頻收上影線，顯示上檔壓力不輕，表現不如美股強勢。聯準會明年降息態度漸趨明朗化，預料資金將持續流向非美元市場，對台股而言為中長線利多，大盤短線整理過後，後市有機會再攻。
外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)70224張、陽明(2609)27496張、仁寶(2324)22293張、宏碁(2353)12860張、華邦電(2344)9834張、緯創(3231)9431張、廣達(2382)8898張、裕民(2606)8684張、永豐餘(1907)8219張、長榮(2603)7664張。
外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)28259張、復華台灣科技優息(00929)23170張、英業達(2356)21214張、正新(2105)19723張、長榮航(2618)19601張、華航(2610)15286張、聯電(2303)14549張、友達(2409)14385張、元大金(2885)11460張、群益台灣精選高息(00919)10014張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：