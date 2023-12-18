美股道瓊連3天創歷史新高，台股上周五爆4千億大量後，今天量縮回檔，小跌21.84點，收17652.03點，成交量3218億元。今天外資買超7.36億元，投信賣超8.91億元，自營商賣超73.93億元，合計3大法人賣超75.48億元。

外資買超縮水，今天加碼最多個股為做空標的元大台灣50反1，大買7萬張。另一方面，外資期貨空單留倉達1.2萬口，創波段新高，顯示避險心態濃厚。

其他買超較多個股，包括貨櫃航運雙雄陽明、長榮，以及AI指標股緯創、廣達等。

熱門高股息ETF 00919今天除息，股價小漲0.4%微幅填息，不過外資賣超仍不手軟，今天續砍1萬張，累計連13賣，共15萬2549張。另一檔人氣月配息ETF 00929明天除息，今天為最後買進日，外資大砍2.3萬張，累計連4賣共5萬2228張，棄息操作相當明顯。

法人表示，美國聯準會上周最新利率決策，不但停止升息，明年預估至少將降息3次，利多激勵股市走高，台股上周雖然大漲289點，但日K線頻收上影線，顯示上檔壓力不輕，表現不如美股強勢。聯準會明年降息態度漸趨明朗化，預料資金將持續流向非美元市場，對台股而言為中長線利多，大盤短線整理過後，後市有機會再攻。

外資今天買超上市個股前10名為：元大台灣50反1(00632R)70224張、陽明(2609)27496張、仁寶(2324)22293張、宏碁(2353)12860張、華邦電(2344)9834張、緯創(3231)9431張、廣達(2382)8898張、裕民(2606)8684張、永豐餘(1907)8219張、長榮(2603)7664張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)28259張、復華台灣科技優息(00929)23170張、英業達(2356)21214張、正新(2105)19723張、長榮航(2618)19601張、華航(2610)15286張、聯電(2303)14549張、友達(2409)14385張、元大金(2885)11460張、群益台灣精選高息(00919)10014張。

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