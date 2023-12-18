創造勞僱雙贏！勞動部積極推廣「中高齡職務再設計」方案，透過就業輔具及改善工作環境方式讓中高齡及高齡員工工作更順心，位於雲林土庫的芳丞有限公司經由勞動部雲嘉南分署虎尾就業中心輔導導入該方案購置輔具，不僅產能提升讓老闆有感，員工也不再喊痠痛，向心力凝聚，更甘願為公司付出。

「常聽員工喊痠痛，請病假去做復健」，芳丞公司負責人蔡純華說，該公司主攻食品包材產品，現公司已超過3成勞工為中高齡員工，為讓員工有更佳的工作環境，今年透過虎尾就業中心協助，導入職務再設計方案，添購半電動油壓升降台車、電動拖板車等省力裝置與輔具，積極改善工作環境，希望減輕中高齡員工的體力負擔，讓他們不再喊痠痛，兼顧工作與生活。

蔡純華認為，中高齡員工在職場工作的穩定度高，工作態度比較務實，她希望透過職務再設計方案，延長他們的工作壽命，為公司留下好人才，「本來只是單純想體貼照顧勞工，沒料到產能反向上提升3成」，蔡純華說，職務再設計方案政府不僅有補助，還有專家進場給建議，透過方案員工向心力凝聚，工作效率增加，讓她「很有感」，未來會持續申請方案，打造更友善的職場環境。

66年次的沈慧如，已是在公司16年的資深員工，目前是製袋包裝作業員，每天要進行重複性動作與搬運移動袋裝產品，相當耗體力且因肌力老化、彎腰負重搬運，長時間會有腰酸背痛的問題，後來公司添購半電動油壓升降台車，讓作業輕鬆省力不少，笑說「工作變輕鬆，不用每天找貼布了」。

「感謝公司，讓我有繼續工作的動力」，另位48歲的貨車司機沈憲宏說，當了貨車司機多年，長年的理貨、搬貨隨著年紀漸增讓他開始力不從心，還好公司買入電動拖板車，讓他有繼續下去的勇氣，不僅工作效率提高，也更願意投入工作，「希望能一直做到退休」。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，缺工時代來臨，中高齡勞工已成社會中的重要勞動力，許多中高齡員工因體能下降及退化等，不得不退出職場，鼓勵企業運用「職務再設計」方案透過專家評估協助雇主依員工需求與特性，改善工作流程或方法，藉此減輕中高齡員工的體力負荷，提高工作品質。

劉邦棟強調，許多中高齡勞工都是家庭經濟支柱，只要企業願意給中高齡勞工機會，營造友善工作環境，他們就有更多揮灑空間，也能幫企業留住人才，職務再設計方案每位員工每年可補助最高10萬元，詳情可洽各就業中心，或上「45＋就業資源網」查詢。