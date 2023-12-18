大陸12月後SM檢修裝置數量有增無減，損失量不斷增加，開工不斷下滑，目前SM開工率66.92％，已跌至近5年最低點。無獨有偶，西班牙Repsol45萬噸SM裝置因著火宣布檢修，沙特Chevron77萬噸SM裝置12月初檢修1個月，短期SM海外供應難有增量，有利支撐SM行情穩步走堅。
分析師表示，大陸SM因暫無新增開出，供應端增量有限，而明年上半年下游投產計劃明顯高於SM，供應過剩邏輯中斷，SM短期供應有望不斷收緊。SM三雄台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）營運加分。
大陸近期原料端純苯波動率下降，而SM供應縮減不斷兌現，期貨、現貨價格同步低位止跌反彈。據統計，大陸2024年1—6月苯乙烯新增產能僅68萬噸，而三大下游新產能折算SM消耗量約250萬噸，對應的新增供應缺口約182萬噸。
此外，SM三大下游在上游主動讓利下修復部分估值，EPS和PS已具備一定獲利空間。最新開工分別ABS 74.4％、EPS 51.39％、PS 64.7％。市場預期，農曆春節過後，旺季階段或打開向上彈性。
分析師指出，目前SM庫存水準不高，港口庫存6.81萬噸，位於絕對低位。中短期SM下游利潤修復，整體繼續走弱幅度不大，供應端縮減預期慢慢兌現，基本面驅動略偏向上。若明年春節累庫幅度不大，再配合供需格局趨緊，SM價格上漲潛力將快速激發。
國喬SM廠稼動率約7~8成；ABS（台灣廠）約5～6成；鎮江奇美廠稼動率約85％，漳州奇美廠稼動率可達90％；PS稼動率約5~6成。明年觀察重點包括俄烏戰爭能否結束，並帶來後續重整商機；以及大陸房地產市況是否有回溫跡象。
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