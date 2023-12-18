墨西哥瓜納華托州（Guanajuato）當局表示，今天清晨一場派對發生槍擊事件，造成至少12人死亡，另有12人受傷。

綜合法新社與路透社報導，這起暴力事件發生在薩爾瓦鐵拉鎮（Salvatierra）一座可出租供慶祝活動之用的莊園。

該州檢察官辦公室在社群媒體X（前「推特」Twitter）上表示，「到目前為止，據報有12人死亡」；當局亦稱，其它受傷的12人已被送往醫院。

根據當地媒體報導，這場槍擊事件發生在黎明，一個武裝團體向參加「波沙達」（posada）的人開槍。「波沙達」是耶誕節前幾天舉行的墨西哥傳統派對。

參加聚會但出於安全理由要求匿名的人士向法新社表示，大約6名手持長槍的男子進入會場，並開始在現場100名左右的年輕人中來回走動。

這名匿名人士說：「我們知道他們沒被邀請，當他們被問到身份時就開始射擊。」

薩爾瓦鐵拉市長賽凡泰斯（German Cervantes）在臉書上發文表示：「我譴責今天早上在聖荷西迪卡門（San Jose del Carmen）社區發生的不幸暴力行為。我們正與檢察官辦公室充分合作。」

擁有許多汽車和航空工廠的瓜納華托州，近年也發生過類似的槍擊事件。當地大型販毒集團之間的衝突激烈，根據官方數據，該州今年已發生3029起兇殺案，位居墨西哥各州之首。（譯者：屈享平/核稿：鄭詩韻）1121218